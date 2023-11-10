Маркировка пива может быть расширена с 1 апреля 2024 года – проект

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С 1 апреля 2024 года будут расширены правила маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, новые требования по маркировке пива были разработаны с учетом специфики отраслевых технических и бизнес-процессов и предусматривает последовательный переход к поэкземплярной прослеживаемости продукции начиная с 1 апреля следующего года.

Ранее Минпромторг поддержал предложение Госдумы о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху и сидр. Эта мера необходима для защиты российского рынка от некачественных товаров, а также от серого импорта. Эксперты предупреждают, что введение МРЦ может увеличить стоимость пива в категории эконом на 10–15%.