Госдума РФ планирует отклонить идею запрета продажи алкоголя в пластиковых бутылках – СМИ

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Госдума России планирует отклонить инициативу запрета продажи крепкого алкоголя в пластиковых бутылках. Об этом пишет "Интерфакс".

Планируется, что во вторник, 7 ноября, Совет Думы предложит парламенту отклонить принятый в первом чтении законопроект, который вводит запрет на производство и оборот в РФ алкогольной продукции крепостью выше 28 градусов в любой пластиковой таре.

Профильный комитет обратил внимание, что с 1 января 2024 года вступают в силу технический регламент Таможенного союза, в котором отсутствуют предлагаемые законопроектом требования к потребительской таре, в связи с чем целесообразность принятия законопроекта теряет свою актуальность.

Запрет продажи пива в пластиковой таре объемом более 0,5 литра предложила группа парламентариев от "Единой России" в конце 2020 года.

По мнению авторов законопроекта, эта мера способна внести вклад в борьбу с алкоголизацией населения. Закон был принят в первом чтении в 2021 году. Также депутаты предлагали обязать наносить на стеклотару специальное клеймо.

По информации Российского экологического оператора, разноцветные пластиковые бутылки для напитков могут пропасть из продажи уже в 2024 году. Главный смысл подобный инициативы заключается в отказе от неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать, уточнили эксперты.

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