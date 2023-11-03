Минпромторг РФ поддержал введение минимальных цен на слабый алкоголь

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Минпромторг РФ поддержал предложение Госдумы о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху и сидр. Эта мера необходима для защиты российского рынка от некачественных товаров, а также от серого импорта. Об этом сообщает газета "Известия"

По словам вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александра Ставцева, государство, вводя минимальные цены на слабый алкоголь, преследует интересы покупателей. Кроме того, такая инициатива поможет защитить компании от демпинга конкурентов, которые могут производить пиво не только из хмеля и солода.

При этом гендиректор ООО "Сидр Хаус" Андрей Якушев рассказал, что ввести минимальные цены необходимо еще и потому, что, несмотря на имеющиеся механизмы контроля за торговлей, власти не могут решить вопрос с серым рынком, так как продажу пива в розлив технически сложно мониторить.

Кроме того, эксперты предупреждают, что введение МРЦ может увеличить стоимость пива в категории эконом на 10–15%.

Ранее в РФ предложили сделать фуд-корты в торговых центрах безалкогольными зонами общественного питания. Подчеркивается, что значительную долю посетителей этих зон составляют подростки и семьи с несовершеннолетними, которые вынуждены сидеть за обедом с компаниями, потребляющими спиртные напитки.

При этом хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления спиртным может развиться бесплодие. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

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