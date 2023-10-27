В России предложили запретить продажу алкоголя на фуд-кортах в ТЦ

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В РФ предложили сделать фуд-корты в торговых центрах безалкогольными зонами общественного питания. Соответствующее письмо директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, пишет RT.

В обращении он обратил внимание на то, что в РФ есть множество специализированных заведений общественного питания, в которых взрослые россияне могут провести время и заказать алкогольную продукцию.

В этот же момент алкогольные напитки нередко продаются в том числе предприятиями общественного питания, которые размещены на фуд-кортах – в общих зонах питания в ТЦ. Орлов отметил, что значительную долю посетителей этих зон составляют подростки и семьи с несовершеннолетними. В итоге дети вынуждены сидеть за обедом с компаниями, потребляющими спиртные напитки.

Ранее стало известно, что правительство РФ рассматривает отмену запрета на проверки табачной и алкогольной продукции. Министерство экономического развития России получило поручение проработать вопрос о возобновлении проверок.

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