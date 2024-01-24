24 января, 08:47Мэр Москвы
Собянин сообщил, что на портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Каталогу товаров портала поставщиков исполнилось пять лет, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра Москвы, этот уникальный сервис помогает заказчикам быстро находить продукцию с учетом всех необходимых характеристик, а поставщикам – расширять клиентскую базу. Каждый день в каталог добавляют до 3 тысяч новых позиций. На сегодняшний день в нем доступно 2,6 миллиона наименований в 16 тысячах категорий.
Градоначальник подчеркнул, что с каждым годом каталог становится удобнее. В него добавляют новые полезные функции. К примеру, появилась возможность отслеживать динамику цен в режиме реального времени и сравнивать выбранные товары. Появился также встроенный API-сервис, с помощью которого можно скачать каталог в удобном формате.
Активно применяются цифровые сервисы и искусственный интеллект. Нейросети за несколько секунд товара определяют категорию товара по загруженному изображению и находят похожие варианты.
Собянин добавил, что в этом году планируется запустить инструмент массовой загрузки заявок на новую стандартную товарную единицу, использование тегов при поиске, вкладку "Комплектующие" в карточках товаров и раздел продукции, произведенной в Москве.
Ранее сообщалось, что на портал поставщиков с начала года поступило 500 тысяч новых позиций товаров, услуг и работ. Максимальное суточное число заявок от заказчиков в текущем году зафиксировали 20 сентября. В тот день поступило почти три тысячи заявок.
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