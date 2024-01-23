Новый проезд построят в Кунцеве около станции метро "Молодежная"

В Кунцеве реконструируют улично-дорожную сеть. Так, в границах улиц Оршанской и Ярцевской около станции метро "Молодежная" появится Проектируемый проезд № 6297.

Кроме того, ожидается реконструкция Ельнинской улицы, а также внутриквартального проезда у дома № 40, корпус № 2 по улице Академика Павлова. Вдобавок к этому, для пешеходов обустроят тротуары, для водителей – парковочные карманы. Также установят новые светофоры с автоматизированной системой управления движением.

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