Реконструкцию улиц проведут в районе Кунцево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкцию улично-дорожной сети проведут в столичном районе Кунцево. Работы пройдут в границах улиц Оршанской и Ярцевской, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов Иван Щербаков указал, что планируется строительство Проектируемого проезда № 6297, реконструкция Ельнинской улицы и внутриквартального проезда у дома 40, корпуса 2, по улице Академика Павлова. По его словам, для жителей сделают тротуары, парковочные карманы на проезжей части и установят остановочный павильон общественного транспорта на Ельнинской улице.

Кроме того, специалисты поставят новые светофоры, оснащенные автоматизированной системой управления дорожным движением, и переустроят часть инженерных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта изменилась на некоторых столичных улицах из-за строительных работ. Так, до 31 марта на участке Бесединского шоссе в районе дома 15 перекрыты две полосы, а с 1 апреля для проезда будет закрыта примыкающая к шоссе улица Красный Луг. Также до 30 июня на участке Зайцевского шоссе в районе остановки "Гаражи" стали перекрывать поочередно полосы. До 23 апреля на нескольких участках улицы Наташи Качуевской для движения будет закрыта одна полоса.

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