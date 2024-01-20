"Мой район. Новости": движение по дублеру Боровского шоссе откроют в 2024 году

В Москве построили дублер Боровского шоссе. Движение по данной магистрали откроют в 2024 году, сообщил Сергей Собянин.

Дорога соединит поселение Внуковское с районом Ново-Переделкино. Дублер разгрузит крупные столичные дороги, в том числе Боровское шоссе, и улучшит транспортную доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".