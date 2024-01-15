Новый городской квартал появится в Ясеневе по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый городской квартал появится в столичном районе Ясенево по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, редевелопменту подвергнутся два участка общей площадью 10,39 гектара, которые входят в один проект КРТ. Там планируют построить 267 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 80 миллиардов рублей, после реализации проекта будет создано не менее тысячи рабочих мест, указал Ефимов.

Отмечается, что участки расположены недалеко от станции метро "Ясенево" и Новоясеневского проспекта. Городской квартал появится между Битцевским и Ясеневским лесопарками, чтобы жители могли там проводить свободное время и заниматься спортом.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что запланировано строительство свыше 230,5 тысячи "квадратов" жилья, а также порядка 37 тысяч "квадратов" общественно-деловых и социальных объектов, в том числе медицинский центр на 80 посещений в смену и спорткомплекс с ледовой площадкой. Благодаря реорганизации участков горожане получат еще один центр притяжения на юго-западе Москвы, заключил он.

Ранее сообщалось, что три неэффективно используемых участка в столичном Басманном районе реорганизуют по программе КРТ. Как рассказал Ефимов, там возведут около 235 тысяч "квадратов" недвижимости, инвестиции в проект оцениваются в 70 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить около 243 миллионов рублей. По информации Гамана, в рамках редевелопмента построят дома, общественно-деловые и соцобъекты, среди которых также будут детсад и школа.

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