Участок на Фирсановском шоссе в столице реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок на Фирсановском шоссе в Зеленограде реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет об участке общей площадью 0,83 гектара, расположенном в районе владения 15–19. Объем инвестиций в развитие проекта может составить свыше 500 миллионов рублей.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что сейчас здесь находятся устаревшие склады и автосервисы, рядом располагается муниципальный приют для кошек и собак.

Проект предусматривает расширение приюта, а также размещение ветеринарного пункта площадью от двух до 2,9 тысячи квадратных метров. Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что строительство таких объектов способствует снижению числа бездомных животных, дает им шанс на обретение нового дома.

Ранее стало известно, что право на КРТ у Полесского проезда в Покровском-Стрешневе выставили на аукцион. Заявки будут принимать до 7 марта 2024 года, сам аукцион состоится 19 марта.

Ефимов рассказал, что инвестиции в проект составят почти семь миллиардов рублей. После реализации для жителей будет создано свыше 850 рабочих мест, отметил он.

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