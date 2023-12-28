Участок площадью почти 2 гектара реорганизуют в Бескудниковском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок в Бескудниковском районе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на площади 2 гектара вместо неэффективно используемых сооружений появятся 160 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 50 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 1,6 миллиарда рублей, указал он.

"По итогам редевелопмента площадки будет создано не менее 4,6 тысячи рабочих мест", – рассказал Ефимов.

Сейчас на территории, расположенной на Дмитровском шоссе возле станции метро "Верхние Лихоборы", находятся устаревшие автомобильные газозаправочные станции, автомойка, автосервис, а также недостроенный объект, уточнил он.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, в указанном местре планируют построить гостиницу на 250 номеров площадью 27 тысяч квадратных метров, а также административно-деловой комплекс с банками, магазинами, кафе и фитнес-центрами площадью 132 тысячи квадратных метров.

"Также в рамках проекта предусмотрено строительство подземного паркинга. На части территории сформируют парковую зону", – отметил Гаман.

После основных работ специалисты проведут благоустройство и озеленение территории, заключил руководитель департамента.

Ранее столичный Дептранс рассказал, что после реконструкции Дмитровского путепровода, расположенного неподалеку, время проезда по Дмитровскому шоссе в сторону центра уменьшится на шесть минут. Также улучшится транспортное обслуживание и самого Бескудниковского района.

До этого стало известно, что с начала программы реновации столичного жилья было демонтировано 325 жилых домов, в том числе с начала года – 192 дома. Больше всего домов с начала года снесли в ЮВАО и САО, а среди районов в лидерах оказался Бескудниковский с 10 домами и Фили-Давыдково – 11 домов.

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