Строительство трех жилых корпусов по реновации началось в Филях-Давыдкове

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

В столичном районе Фили-Давыдково началось строительство трех жилых корпусов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов.

"В районе Фили-Давыдково по адресу Кременчугская улица, владения 11–17, начали строить три жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время идет монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – цитирует его пресс-служба ведомства.

Корпуса переменной этажности объединят подземной парковкой. Фасады облицуют керамогранитной плиткой.

Для будущих жильцов будут предусмотрены 1 224 квартиры: 401 однокомнатная, 587 двухкомнатных, 235 трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Девять квартир отведут для маломобильных жильцов.

На первых этажах корпусов появятся лифтовые холлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, зоны размещения почтовых ящиков. Благодаря размещению объектов буквой "п" для жильцов будет создан закрытый двор.

На придомовой территории появится площадка для детей и зона отдыха для взрослых. Там же выполнят комплекс работ по озеленению.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы по программе реновации строят и проектируют 67 домов. В программу вошли 818 домов, в которых проживают свыше 164 тысяч человек. По утвержденным стандартам реновации рядом с новостройками создают социальную и спортивную инфраструктуру.



Собянин: в ЮВАО по программе реновации строится и проектируется 67 домов