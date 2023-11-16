Семь жилых домов строят по программе реновации в районе Лосиноостровском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Семь жилых домов возведут по программе реновации в столичном районе Лосиноостровском. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его данным, общая площадь зданий составит 69 тысяч квадратных метров. Пять объектов жилой площадью 41 тысяча "квадратов" на данный момент проектируются.

Дома появятся на Изумрудной улице на земельных участках 28, 44/1, 44/2, на Стартовой улице, з/у 3/1, а также на Тайнинской улице на земельных участках 11, 16/3, 3 (владение 3). Отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы, утвержденным постановлением правительства столицы.

Отмечается, что первые этажи построек будут нежилыми, там сделают лифтовые холлы, вестибюли, кладовые для хранения уборочного инвентаря, комнаты дежурного, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, там могут открыться салоны красоты, магазины, кафе, кружки и секции для детей, спортклубы.

Загрутдинов добавил, что с момента старта реновации в районе введено семь новостроек. Всего в данном районе новое жилье по программе получат жители 68 домов жилой площадью более 200 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2023 года 31 тысяча жителей Москвы оформили документы на квартиры по программе реновации. Дома находятся во всех округах города.

До этого Сергей Собянин добавил в программу реновации еще девять новых адресов. Они расположены в пяти административных округах Москвы: в восточном (в Новогирееве и Измайлове), северо-восточном (в районе Ростокино), южном (в Царицыне), юго-восточном (в Нижегородском районе) и в северо-западном (в Щукине).

Более 50 домов по реновации построили в Москве в 2023 году