Собянин: в ЮВАО по программе реновации строится и проектируется 67 домов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В ЮВАО Москвы строится и проектируется 67 домов по программе реновации. Так, 40 новых зданий уже готовы, в 39 из них заселяются горожане. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, всего на юго-востоке столицы в программу вошли 818 домов, в которых проживают свыше 164 тысяч человек. По утвержденным стандартам реновации рядом с новостройками создают социальную и спортивную инфраструктуру, добавил мэр.

Градоначальник напомнил, что в сентябре этого года для жителей 17-го квартала Некрасовки открылась школа на 1 150 учащихся, а в Люблине утвердили строительную документацию по образовательному комплексу на проспекте 40 лет Октября и детсаду на Ставропольской улице.

Кроме того, продолжил Собянин, в Лефортове возведут школу на Золоторожском Валу, в Нижегородском районе на Новохохловской улице также появится образовательное учреждение на 600 школьников, а в Выхине-Жулебине на Привольной улице – физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее Собянин рассказал, что с января текущего года в Москве ввели в эксплуатацию свыше 90 соцобъектов, 62 из которых построили за счет внебюджетных источников. Так, в городе открыли многофункциональный кластер "Ломоносов" – флагман Инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы".

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