Жилье, школы, детсады и другие соцобъекты построят в Москве по проектам КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство столицы приняло решение о комплексном развитии территорий (КРТ) участков бывших промзон Хапиловка и Курьяново, а также территории во 2-м Тушинском проезде. Проекты реализуют городские операторы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, реорганизацией участка во 2-м Тушинском проезде займется Московский фонд реновации жилой застройки. КРТ бывшей промзоны Курьяново проведет казенное предприятие "Управление гражданского строительства". Общая площадь участков – 14,72 гектара, в их реорганизацию вложат более 17,8 миллиарда рублей. В новых объектах, открытых на территориях промзон, появится не меньше 700 рабочих мест, отметил Ефимов.

Сейчас на участках промзон стоят старые склады и офисы, а также один объект незавершенного строительства. Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в ходе реализации двух проектов КРТ появится 137,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости по программе реновации. Также в Печатниках построят 37,2 тысячи "квадратов" коммунальных объектов, среди которых будут базы ГБУ "Жилищник", ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Доринвест".

Кроме того, продолжил Гаман, в районе Покровское-Стрешнево построят детсад на 100 мест и школу на 150 учащихся. Реорганизацию участков в Хапиловке и во 2-м Тушинском проезде проведут в течение пяти лет, в Курьянове – четырех лет.

Ранее сообщалось, что редевелопмент территории бывшего завода "МиГ" по программе КРТ даст городу почти 25 тысяч новых рабочих мест.

Там планируется построить более 2,3 миллиона "квадратов" недвижимости, в частности жилье по программе реновации, детские сады, школы, городскую поликлинику, общественно-деловое пространство и другие объекты.

В Москве реализуется 188 проектов КРТ