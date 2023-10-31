Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий нежилой застройки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Столичные власти решили комплексно развить две территории в районах Солнцево и Митино. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"На месте старых нежилых зданий построим производства, офисы, жилье, в том числе по программе реновации, и другую недвижимость. В результате создадим больше 1 тысячи рабочих мест", – поделился мэр.

По его словам, власти уже реализуют 47 проектов комплексного развития территорий, чья площадь в общей сложности оценивается в 677 гектаров. В итоге они станут современными и сбалансированными городскими кварталами, где появится возможность с комфортом жить и работать.

Ранее стало известно, что Москва подписала договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе. Как уточнял Собянин, вместо устаревших объектов и недействующих производственных площадей специалисты возведут современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации.

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