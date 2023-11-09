Два участка в Лосиноостровском районе реорганизуют по программе КРТ

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Два неэффективно используемых участка в Лосиноостровском районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Два неэффективно используемых участка общей площадью 20,72 гектара расположены по адресу улица Стартовая, владение 18. Проектом решения предусмотрено строительство 138,53 тысячи квадратных метров различной недвижимости", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Территории расположены недалеко от станции метро "Медведково". Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что один из участков используют под строительство жилья по программе реновации, а также образовательного комплекса из детского сада и школы. На втором разместят кладбище.

В реализацию проектов планируют инвестировать более 18 миллиардов рублей. Благодаря строительству объектов в городе появятся 95 новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что реорганизации также подлежат три участка между станциями столичного метрополитена "Озерная" и "Тропарево". Там планируют построить около 259 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Проект позволит создать минимум 480 новых рабочих мест.



В Москве реализуется 188 проектов КРТ