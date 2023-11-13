Почти 25 тысяч новых рабочих мест создадут на севере столицы по программе КРТ

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Реорганизация территории бывшего завода "МиГ" на севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) даст городу почти 25 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Договор о комплексном развитии территории заключен с компанией на 26 лет. В течение этого времени инвестор должен провести редевелопмент территории в районе Беговом общей площадью 63,55 гектара", – цитирует его пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Участок располагается в пешей доступности от станции метро "Динамо". В рамках реорганизации там построят более 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в частности жилье по программе реновации, детские сады, школы, городскую поликлинику, общественно-деловое пространство и другие объекты, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Реорганизацией территории займется компания ООО "Энимерози". Директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов отметил, что компания-инвестор работает на рынке 30 лет и накопила достаточно опыта. После реализации проекта в районе создадут необходимую инфраструктуру для комфортной жизни.

О заключении договора с инвестором ранее сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что проект станет одним из самых крупных в столице. В него планируют инвестировать до 300 миллиардов рублей. Город при этом будет ежегодно получать 12 миллиардов рублей.



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