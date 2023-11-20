С начала года в Москве снесено уже 180 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве с начала года снесли уже более 180 старых жилых домов, которые были включены в программу реновации. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что такое количество снесенных домов втрое больше показателей 2022 года, когда было демонтировано 53 здания. При этом заммэра также отметил, что в этом году больше всего демонтированных домов приходится на Юго-Восточный и Северный округа (по 29 зданий).

"Рекордсмены среди районов стали Бескудниковский и Фили-Давыдково. В них снесено по 10 домов", – добавил Бочкарев.

В свою очередь, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что все здания демонтировали при помощи технологии умного сноса, основными принципами которого стали безопасность, экологичность, переработка и повторное использование отходов. Кроме того, преимуществом данного метода стало максимальное сохранение деревьев при сносе домов.

"Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены более 300 жилых домов", – заключил Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 7,3 тысячи человек получили новые квартиры по программе реновации на северо-западе (СЗАО) столицы. По его информации, с начала года около 720 жителей города оформили документы на жилье. Он также напомнил, что каждый район обустраивается комплексно и для комфортной жизни горожан предусматриваются еще социальные объекты.

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