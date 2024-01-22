Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Количество проектов комплексного развития территорий в 2023 году возросло до 228. Об этом сообщил Сергей Собянин.



Общая площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составляет 2,7 тысячи гектаров. Их постепенно приводят в порядок: строятся новые комфортные кварталы с социальными объектами, деловыми центрами и производствами.

Как преображается город и что строят на месте территорий, которые раньше неэффективно использовались? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.