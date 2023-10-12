Специалистов в области строительства обучат "цифровым" компетенциям в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Столичные IT-компании и строительные ВУЗы обучают специалистов в области строительства "цифровым" компетенциям. В будущем планируется обучение необходимым навыкам работы в цифровой среде около 1 000 человек в год. Об этом заявил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в обозримой перспективе все объекты будут проектировать, строить и эксплуатировать с помощью цифровых информационных моделей, поэтому квалифицированных специалистов для подобной работы нужно обучать и готовить уже сейчас.

ГК "Аметист Групп" вместе с одним из ведущих строительных вузов страны – МГСУ – обучают кадры. На данный момент обучение по программе "Цифровой инженер ПТО" на базе МГСУ прошли свыше 800 слушателей, отметил заммэра.

Кроме того, запланирован запуск программы по цифровым закупкам для снабженцев. Генеральный директор "Аметист Кэпитал" (ГК "Аметист Групп") Андрей Тян сказал, что переход к ведению исполнительной документации в электронном виде является одним из самых востребованных направлений цифровизации.

Он подчеркнул, что специалисты должны уметь формировать, дорабатывать и подписывать исполнительную документацию в электронном виде, а также уметь отслеживать этапы согласования и подписания проектной и рабочей документации.

Выпускники программы по цифровым закупкам для снабженцев смогут сократить затраты на закупки и повысить прозрачность расходов по строительным проектам. Первый поток из 100 человек начнет обучение в текущем году.

В планах на 2024 год – формирование программ с упором на цифровые компетенции руководителей строительных проектов и специалистов организации строительства.

Ранее сообщалось, что студентов строительных колледжей Москвы будут обучать на базе специально оборудованных мастерских, лабораторий и полигонов. Такой подход сделает образовательную программу более практико-ориентированной.

Также Сергей Собянин уточнил, что более 1,2 тысячи человек обучились в "Московской технической школе" за 2,5 года. По словам градоначальника, целью проекта является подготовка инженеров по самым востребованным технологическим направлениям.

Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2022 года