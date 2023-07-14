Собянин: более 1,2 тыс человек обучились в "Московской технической школе" за 2,5 года

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о "Московской технической школе".

"Новая индустриализация – это новые инженерные кадры, на дефицит которых ссылается большинство руководителей производств. Чтобы помочь промышленности решить этот вопрос, мы еще в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустили специальный проект "Московская техническая школа", – написал мэр Москвы в личном блоге.

По словам градоначальника, целью проекта является подготовка инженеров по самым востребованным технологическим направлениям. Он уточнил, что обучиться в "Московской технической школе" могут специалисты всех промышленных предприятий Москвы. В свою очередь, субсидия правительства столицы возместит до 95 % потраченных средств на обучение.

Мэр рассказал, что стать участником проекта можно, оформив предприятию заявку на сайте школы или на инвестиционном портале Москвы.

Собянин подчеркнул, что данный проект востребован среди специалистов. За 2,5 года в школе обучились более 1,2 тысячи сотрудников промышленных предприятий Москвы. Кроме того, самыми популярными курсами стали: "Машинное обучение", "Аддитивные технологии", "Теоретические основы фотоники", "Управление процессами роботизации промышленного предприятия" и другие.

Градоначальник добавил, что образовательный процесс ведущими преподавателями экспертного уровня, профессорами и докторами наук происходит на базе передового учебного и исследовательского оборудования. Также используются интерактивные способы обучения. Помимо этого, специалисты посещают экскурсии по предприятиям. Завершая обучение, сотрудник предприятия защищает индивидуальный проект.

Кроме занятий в режимах онлайн и офлайн, в школе проходят конференции, вебинары и другие образовательные форматы. В 2023 году для участников откроют направления: "Химические технологии в производстве" и "Новые производственные технологии".

"МТШ – еще один реальный вклад правительства Москвы в решение стратегической задачи обеспечения технологического суверенитета нашей страны", – заключил Собянин.

В середине июня 2023 года Собянин заключил договор о сотрудничестве в области подготовки инженерно-технических кадров для промышленных компаний Москвы с исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Баумана Михаилом Гординым, ректором НИТУ МИСиС Алевтиной Черниковой, ректором НИЯУ МИФИ Владимиром Шевченко, а также ректором МГТУ "Станкин" Владимиром Серебренным.

Согласно документу, на базе университетов и научных организаций создадут сеть центров технологических и производственных компетенций (ЦТПК). Все центры оснастят современной инженерной инфраструктурой для опережающей подготовки и переподготовки кадров.

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