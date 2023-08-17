Учебные программы строительных колледжей Москвы сделают более практико-ориентированными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Студентов московских строительных колледжей будут обучать на базе специально оборудованных мастерских, лабораторий и полигонов. Такой подход сделает образовательную программу более практико-ориентированной. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, город сможет быстрее закрыть потребности в кадрах для строительной отрасли.

"Одними из нововведений данных программ являются уменьшение срока обучения и увеличение числа практических занятий, что позволит студентам колледжей уже с первого курса начать знакомиться с организациями отрасли и будущей профессией не только в теории, но и на практике", – добавил он.

Кроме того, в этом году в трех организациях среднего профессионального образования адаптировали 19 направлений подготовки под запросы работодателей. Речь идет о следующих учреждениях: московский колледж архитектуры и градостроительства, образовательный комплекс градостроительства "Столица" и колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова.

Выяснилось, что самыми востребованными профессиями в данной отрасли оказались:

мастер общестроительных работ;

мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;

мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства;

электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

В настоящее время столичный департамент градостроительной политики совместно с департаментом образования и науки занимаются проработкой практической части профильных программ обучения. Планируется взаимодействие со строительными компаниями.

Однако настоящие строительные площадки могут быть опасны для практических занятий студентов, поэтому уроки будут проходить в специально оборудованных мастерских, лабораториях и на полигонах. Их будут вести квалифицированные специалисты.

Такие нововведения будут способствовать росту общего профессионального уровня обучающихся колледжей, резюмировал Левкин.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе властей по модернизации среднего профессионального образования в Москве.

Он напомнил, что конце июня началась приемная кампания в столичные колледжи. Около 190 тысяч заявлений на поступление было подано за этот период. В среднем на одно бюджетное место было 8 заявлений. Собянин поделился, что на данный момент в городе деятельность осуществляют 53 колледжа, большинство из которых представляют собой крупные образовательные комплексы.



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