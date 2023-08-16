Собянин рассказал о модернизации профессионального образования в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о работе властей по модернизации среднего профессионального образования в Москве.

Он напомнил, что конце июня началась приемная кампания в столичные колледжи. Около 190 тысяч заявлений на поступление было подано за этот период. В среднем на одно бюджетное место было 8 заявлений. Собянин поделился, что на данный момент в городе деятельность осуществляют 53 колледжа, большинство из которых представляют собой крупные образовательные комплексы.

Обучение проходит по 164 специальностям, которые охватывают почти все отрасли современной экономики и социальной сферы. В зависимости от направления, продолжил мэр, студенты смогут освоить от двух до пяти профессий и тем самым повысить востребованность на рынке труда. В этом году по наиболее перспективным сферам контрольные цифры приема выросли на 20%. В промышленности они увеличились почти в два раза, по информационным технологиям, строительству и транспорту – на 10–15%.

По словам мэра, в разработке образовательных программ участвуют профильные компании, что гарантирует их актуальность для работодателей. Партнерами колледжей являются ГК "Ростех", ГУП "Московский Метрополитен", "Шереметьево безопасность", ПАО "МОЭК", АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ООО "Главстрой", ПАО МГТС, ПАО "Ростелеком", ГУП "Мосгортранс", ПАО "Сбербанк", ПАО "Газпром", ассоциация "Российские автомобильные дилеры", ООО "Инженерстрой", ГК "Аэромакс", ООО "Яндекс" и другие.

В Москве на постоянной основе открываются новые направления подготовки.

"В этом году был открыт набор студентов по специальностям: наладчик станков и оборудования в механообработке, твердотельная электроника, литейное производство, бригадир-путеец, слесарь-электрик метрополитена, электромонтер тяговой подстанции и электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки", – поделился Собянин в своем блоге.

Кроме того, в колледжах организовали новое направление подготовки по выпуску беспилотных авиационных систем. Вместе с работодателями власти создали 6 образовательных программ. Предполагается, что в 2024–2025 учебном году поступить на такие специальности смогут более 400 студентов.

Мэр напомнил, что обучение в колледжах носит прикладной характер, в связи с чем до 70% учебного времени составляют практические занятия. Все уроки организовываются под руководством опытных наставников-практиков. Уже с первого курса ребята изучают свою профессиональную среду, учатся на современном оборудовании. Так, в прошлом учебном году более 62,5 тысячи студентов прошли практику на предприятиях города.

Вместе с этим Собянин рассказал, что теперь демонстрационный экзамен перестал носить формальный характер. В оценке качества подготовки принимают участие работодатели, уточнил он. По итогам испытаний особо отличившиеся ребята могут рассчитывать на предложение о приеме в ту или иную компанию. Также в столице второй год проходит необычная практика – проведение квалификационного экзамена непосредственно на предприятиях, в условиях настоящего производственного процесса.

Так, в мае – июне 2023-го 185 ребят из семи образовательных учреждений сдавали экзамены по стандартам ГК "Ростех". Более 100 выпускников колледжа Московского транспорта получили разряд по итогам квалификационного экзамена.

В столице также эволюционирует материально-техническая база колледжей, добавил Собянин. Власти планируют изменить свыше 230 мастерских, а также создать около 90 новых. В перспективе запланировано строительство новых крупных образовательных комплексов.

Ранее стало известно, что с января 2023 года на практику на строительных объектах Москвы отправились свыше 900 студентов. В столичном департаменте градостроительной политики уточнили, что ребята взяли на себя обязанности сантехника, бетонщика, сварщика, мастера отделочных работ, каменщика и техника-строителя.

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