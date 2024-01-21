Собянин рассказал о результатах цифровизации строительной отрасли в 2023 году

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Цифровизация строительной отрасли позволила ввести более 7,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости в прошлом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Для сравнения он указал, что за последние семь лет в Москве сдавалось по 5,5 миллиона "квадратов" жилья в год. По словам мэра, цифровые решения ускоряют инвестиционно-строительный цикл примерно на 20%, а также снижают стоимость самих проектов. В основном это происходит вследствие цифровизации документов, добавил он.

Собянин напомнил, что не так давно был запущен сервис с искусственным интеллектом для автоматического разбора градостроительных планов земельных участков, который помогает обработать годовой объем документов – 6,5 тысячи всего за пять часов вместо 4,8 тысячи часов вручную.

Также, продолжил он, все чаще в новых домах и зданиях внедряют систему "умной эксплуатации". Там специальные датчики контролируют потребление электричества, уровень освещения, температуру в помещении и качество воздуха, рассказал мэр. Кроме того, подчеркнул он, цифровизация упрощает переезд в новые дома по программе реновации. С помощью суперсервиса москвичи могут узнать необходимую информацию, оформить документы, записаться на осмотр или вызвать грузчиков, отметил градоначальник.

В заключение Собянин сказал, что принимать взвешенные решения о строительстве помогает Цифровой двойник города. Модель будущего здания появляется на 3D-копии столицы, с помощью чего можно оценить, как постройка впишется в городскую архитектуру и какую создаст нагрузку на инфраструктуру, также можно спланировать транспортную доступность и другое, резюмировал мэр.

Ранее руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов заявил, что в общей сложности в цифровых сервисах Москвы находятся 644 тысячи документов. Он указал, что цифровизация строительной отрасли – комплексный процесс, затрагивающий всю трудовую деятельность этой сферы. С приходом цифры в организацию меняются бизнес-процессы и появляются новые технологии, сказал он и добавил, что всего в системе цифровых сервисов насчитывается 25 тысяч пользователей из более чем 700 организаций, а охват проектов составляет свыше 950.

Собянин рассказал о развитии электронных сервисов в Москве