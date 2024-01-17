Москва поделилась опытом использования цифровых технологий в городском управлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва представила свои проекты в сфере использования информационных технологий на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина – сила России", сообщает портал мэра и правительства города.

Столицу признали одним из самых умных мегаполисов мира и лидером в стране по внедрению современных технологий во все сферы жизни. Уже пять лет подряд она находится на первом месте в российском индексе цифровизации городского хозяйства "IQ городов" и четыре года – в национальном рейтинге качества предоставления госуслуг в электронном виде.

На выставке глав малых городов познакомили с использованием информационных технологий для повышения качества жизни горожан и взаимодействия с ними. Так, по словам главы департамента информационных технологий Дмитрия Онтоева, технологии могут быть полезны любому городу, независимо от его масштабов и численности населения.

Они добавил, что в первую очередь технологии помогают обеспечивать комфорт всех жителей, учитывать именно их потребности и жизненную ситуацию, решать бытовые задачи. Кроме того, технологии позволяют повысить эффективность городского управления, принимать решения на основе данных и контролировать работу различных служб в режиме реального времени.

Москва каждый год реализует более 300 цифровых проектов. Благодаря каждому из них жизнь в городе становится еще комфортнее, безопаснее и проще. Одним из таких проектов стал "Цифровой двойник": 3D-копия территории столицы в виртуальной реальности со всеми зданиями, сооружениями, инженерными и транспортными коммуникациями. Она нужна при принятии управленческих решений по вопросам строительства, благоустройства и безопасности.

В столице реализуют больше 80 цифровых проектов с применением технологий ИИ. Он помогает отвечать на вопросы горожан, следить за чистотой дворов и улиц, управлять дорожным трафиком. Цифровой экосистемой пользуются уже свыше 15,8 миллиона человек.

Также на форуме рассказали о столичной экосистеме обратной связи – комплексе цифровых проектов, которые позволяют жителям влиять на принятие решений, связанных с жизнью столицы, предлагать идеи по ее развитию и сообщать о недочетах.

Всероссийский муниципальный форум "Малая родина – сила России" стартовал 15 января в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Его цель в укреплении муниципального сообщества и формирование партнерских отношений между городами для решения общих задач по развитию территорий. Участниками форума стали 7,5 тысячи представителей муниципальных образований из 89 регионов государства. В его рамках они обсудили значимость муниципального уровня власти.

На ВДНХ проходит Международная выставка-форум "Россия"