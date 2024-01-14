Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Учебные заведения Москвы оснащают роботами столичного производства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"МГТУ имени Н. Э. Баумана уже получил робота для хирургических операций с техническим зрением и 2D-камерой", – рассказал мэр.

Робота широкого спектра применения успешно эксплуатируют в Московском приборостроительном техникуме.

Между тем в ближайшее время в РЭУ имени Г. В. Плеханова направят роботизированную сварочную систему, установку для загрузки станка и систему по укладке и перемещению объектов.

Благодаря наличию роботизированных объектов студенты имеют возможность научиться работе с оборудованием и самостоятельно внедрять и управлять такими машинами.

Помимо поставки роботизированных систем в образовательные заведения, столичный производитель помогает в обучении московских инженеров в рамках проекта "Московская техническая школа", заключил Собянин.

Ранее стало известно, что московская компания "Технорэд" с января 2023 года предоставила 80 российским предприятиям свыше 300 роботизированных систем. Роботы занимаются паллетированием, загрузкой, выгрузкой деталей, а также сварочными работами.



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