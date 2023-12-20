Свыше 640 тыс документов Депстроя Москвы находятся в системе цифровых сервисов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В общей сложности в столичных цифровых сервисах находится 644 тысячи документов. Эта цифра будет только расти, уточнил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Второй "МОСТИМ-форум", посвященный внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ), состоялся в Москве 20 декабря.

Загрутдинов отметил, что цифровизация строительной отрасли представляет собой комплексный процесс, который затрагивает всю трудовую деятельность данной сферы.

"С приходом цифры в организацию, хотим мы того или нет, меняются люди, меняются бизнес-процессы, появляются какие-то новые технологии. Всего у системы цифровых сервисов насчитывается 25 000 пользователей из более чем 700 организаций, охват объектов – более 950", – сказал он.

Ранее стало известно, что около 800 человек прошли обучение по специальности "Цифровой инженер" в 2022 и 2023 годах по программам, созданным в Москве. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, опыт цифровизации, который получил город, будет транслироваться и в российские регионы.

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