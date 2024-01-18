Сергей Собянин: в Москве сейчас реставрируют более 500 памятников архитектуры

В Москве в 2024 году продолжат реставрацию более чем 500 памятников архитектуры. Сергей Собянин отметил три объекта культурного наследия, где идет работа.

Например, в Донском монастыре начнут реставрацию прясел Восточной и Южной стен, продолжат восстанавливать храм святого Иоанна Златоуста. А в Алексеевском женском монастыре готовят проект реставрации Церкви Всех Святых.

Еще один объект реставрации – здание Центросоюза на Мясницкой улице. Там восстановят облицовку фасадов из туфа, межэтажных пандусов и других исторических элементов.

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