В результате атаки ВСУ по Брянской области пострадавших нет

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Украинская сторона попыталась атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области при помощи тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате произошедшего никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По данным главы области, при атаке ВСУ был частично поврежден один жилой дом. Также на территории местного промышленного предприятия в одном из зданий частично повреждено остекление. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз поблагодарил за работу подразделения противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Минобороны РФ уже сообщали, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские тактические ракеты комплекса "Точка-У" и перехватили три беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.

До этого украинские войска совершили обстрел села Сушаны Климовского района этой же области. По словам Богомаза, предварительно, пострадавших также нет, частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов