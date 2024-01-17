Беспилотник ВСУ сбили в Валуйском городском округе Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник самолетного типа в районе поселка Дружба в Валуйском городском округе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений не зафиксировали. Оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле.

Рано утром в среду, 17 января, дежурные системы ПВО уничтожили четыре украинские ракеты реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire на территорией Белгородской области. Кроме того, противовоздушная оборона перехватила два беспилотника, уточнили в Минобороны России.

Чуть раньше над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. По словам Гладкова, никто не пострадал. В Белгородском районе было повреждено остекление в нескольких жилых домах, уточнил глава региона.

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