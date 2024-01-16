Силы ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА в Белгородской и Воронежской областях

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В ночь на 16 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в общей сумме 12 украинских беспилотников над территориями Воронежской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, по информации оборонного ведомства, пять БПЛА самолетного типа были уничтожены и три перехвачены над Воронежской областью, еще четыре дрона перехватили над Белгородской областью.

При помощи данных беспилотников украинская сторона планировала совершить террористические атаки по объектам на территории России, добавили в Минобороны.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников над Воронежем. В нескольких домах в результате случившегося были выбиты окна, в одном из многоквартирных домов начался пожар на балконе, однако его вскоре потушили.

Позже стало известно о том, что различные травмы получила девочка 2013 года рождения при попадании фрагментов сбитого беспилотника в квартиру на улице Тепличной. Медицинскую помощь ребенку оказали на месте.

В Воронеже также ввели режим городской ЧС для оперативности принятия решений по многоквартирному дому, пострадавшему в результате атаки украинских БПЛА. Жильцов дома временно эвакуировали в располагающуюся рядом школу.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов