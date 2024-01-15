Средства ПВО сбили 3 украинские ракеты над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбили три украинские ракеты над Фатежским районом Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты 3 украинские ракеты", – написал он.

Губернатор также выразил благодарность расчетам ПВО.

Ранее Старовойт сообщал, что ПВО сработала в небе над Курском и Курским районом.

До этого Минобороны РФ заявило, что средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Украинские силы пытались осуществить атаку при помощи БПЛА самолетного типа. 9 января дежурные средства ПВО над территорией области также уничтожили украинский БПЛА самолетного типа, а также снаряд РСЗО "Ураган".