02:25Происшествия
Средства ПВО сбили 3 украинские ракеты над Курской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбили три украинские ракеты над Фатежским районом Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты 3 украинские ракеты", – написал он.
Губернатор также выразил благодарность расчетам ПВО.
Ранее Старовойт сообщал, что ПВО сработала в небе над Курском и Курским районом.
До этого Минобороны РФ заявило, что средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Украинские силы пытались осуществить атаку при помощи БПЛА самолетного типа. 9 января дежурные средства ПВО над территорией области также уничтожили украинский БПЛА самолетного типа, а также снаряд РСЗО "Ураган".
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