Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сработала в небе над Курском и Курским районом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", – написал он.

Ранее при обстреле села Горналь под Курском погибла женщина. Она скончалась от полученных осколочных ранений. Два дома в результате обстрела получили повреждения.

До этого украинский БПЛА повредил кровлю здания в Воронежской области. Как уточнил глава региона Александр Гусев, пострадавших не выявили.

