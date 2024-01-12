Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что Киев пытался осуществить атаку при помощи БПЛА самолетного типа, однако в 14:50 по московскому времени он был уничтожен.

Ранее с помощью дрона-камикадзе украинские войска атаковали село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате без света временно остались около 50 домов, однако пострадавших не было.

До этого, 9-го числа, дежурные средства ПВО над территорией области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа, а также снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области.

30 декабря центр Белгорода попал под обстрел ВСУ. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших достигло 109 человек.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинские боевики использовали для атаки по центру Белгорода кассетные боеприпасы. При этом противник наносил удары по территориям, где располагается только гражданская инфраструктура, там нет военных объектов.

Он сказал, что военнослужащие российской армии продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов населенных пунктов РФ со стороны Вооруженных сил Украины.