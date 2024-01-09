ПВО уничтожила дрон ВСУ и снаряд "Ураган" над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, а также снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака ВСУ была пресечена в 19:30 по московскому времени.

Во вторник, 9 января, силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянским районом украинский беспилотник. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, в результате этого никто не пострадал. Инфраструктурных разрушений после атаки в регионе также не зафиксировали.

Еще три беспилотника сбили над территорией Курской области, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.