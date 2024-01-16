В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Вадим Кстенин"

В Воронеже был введен режим городской ЧС. Это было сделано для оперативности принятия решений по многоквартирному дому, пострадавшему в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Вадим Кстенин.

"Сам дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии. Сейчас надо закрыть тепловой контур, считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать", – написал градоначальник.

Кстенин добавил, что жильцов дома временно эвакуировали в располагающуюся рядом школу, чтобы люди могли обогреться. На месте работают городские службы. Мэр Воронежа призвал граждан не подходить к обломкам БПЛА и различным осколкам.

"По итогу работы спецслужб по осколкам будем принимать дальнейшие решения. В любом случае, повреждения устраним, дадим людям возможность вернуться домой, как только это станет возможно", – отметил Вадим Кстенин.

В ночь на 16 января системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников над Воронежем. По данным Минобороны РФ, всего было уничтожено три БПЛА самолетного типа.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, при атаке дронов в нескольких домах были выбиты окна. В одном из многоквартирных домов произошел пожар на балконе, однако вскоре его потушили.

Кроме того, различные травмы получила девочка 2013 года рождения при попадании фрагментов сбитого беспилотника в квартиру на улице Тепличной. Медицинскую помощь ребенку оказали на месте.