12 января, 16:40Политика
МО РФ впервые сообщило об уничтожении двух авиационных управляемых ракет MALD
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО за минувшую неделю уничтожили две авиационные управляемые ракеты MALD, 35 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Кроме того, были уничтожены шесть противокорабельных ракет "Нептун" и 161 беспилотник.
Ранее днем оборонное ведомство сообщило, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. Киев пытался осуществить атаку при помощи БПЛА самолетного типа, однако в 14:50 по московскому времени он был уничтожен.
Между тем Владимир Путин заявил, что все отечественные беспилотники, в том числе разведывательные и ударные, эффективно применяются на специальной военной операции РФ на Украине. При этом глава государства подчеркнул, что РФ в разработке БПЛА должна опережать противника, что уже, по его мнению, происходит.
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