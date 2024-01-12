МО РФ впервые сообщило об уничтожении двух авиационных управляемых ракет MALD

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за минувшую неделю уничтожили две авиационные управляемые ракеты MALD, 35 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Кроме того, были уничтожены шесть противокорабельных ракет "Нептун" и 161 беспилотник.

Ранее днем оборонное ведомство сообщило, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. Киев пытался осуществить атаку при помощи БПЛА самолетного типа, однако в 14:50 по московскому времени он был уничтожен.

Между тем Владимир Путин заявил, что все отечественные беспилотники, в том числе разведывательные и ударные, эффективно применяются на специальной военной операции РФ на Украине. При этом глава государства подчеркнул, что РФ в разработке БПЛА должна опережать противника, что уже, по его мнению, происходит.

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