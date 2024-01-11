Путин заявил, что российские беспилотники эффективно применяются на СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Все отечественные беспилотники, в том числе разведывательные и ударные, эффективно применяются на специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске, передает РИА Новости.

Обращаясь к одному из участников встречи, который рассказал о разработке модульной платформы для БПЛА, испытанной в зоне СВО, Путин подчеркнул, что продукция, которую выпускают они и их коллеги, крайне востребована.

Российский лидер напомнил, что 1 января встречался с бойцами с разных участков фронта. Также Путин рассказал об одном из военнослужащих, пришедшем на встречу, который занимается использованием беспилотников.

"Очень эффективно работают", – добавил президент.

При этом глава государства подчеркнул, что РФ в разработке БПЛА должна опережать противника, что уже происходит. Однако президент признал, что в этой области много задач. По мнению Путина, это является одним из современных способов ведения вооруженной борьбы, корректирующим все другие. Глава государства сказал, что взаимодействие БПЛА с другими родами и видами вооруженных сил делает их эффективнее.

В декабре 2023 года президент заявил о необходимости наращивать число беспилотников. По его мнению, нужно также организовать увеличение выпуска высокоточных снарядов.

Российское правительство представило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Из указа следует, что в ближайшие 6,5 года в государстве должна появиться самостоятельная отрасль экономики, которая связана с проектированием и использованием гражданских беспилотников.

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