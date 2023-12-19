Путин заявил о необходимости нарастить число беспилотников

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Специальная военная операция по защите населения Донбасса (СВО) выявила ряд минусов, поэтому надо наращивать число беспилотных летающих аппаратов (БПЛА). Об этом заявил Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны.

Президент РФ сказал, что предстоит сильно увеличить число выпускаемых и поставляемых БПЛА различных типов. Кроме того, нужно организовать увеличение выпуска высокоточных снарядов.

"Нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки", – сказал Путин.

По словам российского лидера, это относится не только к зоне СВО, но и в целом к глобальному уровню. Недостатки решаются, и достаточно быстро, уверен президент РФ.

По информации главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, с начала СВО украинская армия потеряла более 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) за это время потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Также он уточнил, что западные страны предоставили ВСУ 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов и 23 тысячи беспилотников.

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