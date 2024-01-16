В МО РФ сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников над Воронежской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена с 01:50 до 02:50 по московскому времени.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников над Воронежем. По предварительным данным главы региона, в результате случившегося никто не пострадал.

При атаке БПЛА были выбиты окна в нескольких домах. В одном из многоквартирных домов вспыхнул пожар на балконе, однако через некоторое время огонь удалось потушить. Гусев пообещал в кратчайшие сроки оказать всем гражданам необходимую помощь.