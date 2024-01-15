Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе на подлете к городу. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате случившегося в двух частных домах выбило окна, также оказались повреждены забор и хозяйственная постройка. В настоящее время оперативные службы уточняют сведения о последствиях на земле.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области. В результате атаки никто не пострадал.

По предварительной информации, в результате обстрела частичные повреждения получили несколько административных зданий, а также нарушилось энергоснабжение.

Ранее украинские военные атаковали село Тишанка в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, повреждения получил инфраструктурный объект электроснабжения, из-за чего без электричества остались около 50 домов.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов