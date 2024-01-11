ВСУ атаковали село Тишанка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска атаковали село Тишанка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что специалисты начнут устранять последствия вражеской атаки после разрешения министерства обороны.

Вечером 8 января в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили 10 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена в 21:30.

После Гладков заявил, что двое мужчин и женщина получили осколочные ранения во время обстрела со стороны ВСУ.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов