11 января, 16:40Происшествия
ВСУ атаковали село Тишанка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские войска атаковали село Тишанка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.
"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений", – говорится в его публикации.
Губернатор уточнил, что специалисты начнут устранять последствия вражеской атаки после разрешения министерства обороны.
Вечером 8 января в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили 10 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена в 21:30.
После Гладков заявил, что двое мужчин и женщина получили осколочные ранения во время обстрела со стороны ВСУ.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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