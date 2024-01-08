Три человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения во время обстрела со стороны украинских войск Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, есть трое пострадавших – женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности", – поделился он.

Гладков добавил, что бригады скорой помощи доставляют пострадавших в больницу. Он подчеркнул, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Помимо пострадавших, в городе в двух многоквартирных домах в результате атаки были выбиты окна в квартирах. Еще в одном частном домовладении также выбиты окна, три автомобиля получили повреждения. На стоянке предприятия воспламенились четыре грузовых машины, огонь удалось потушить, уточнил Гладков.

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Вечером 8 января в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили 10 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена в 21:30.

Мэрия Белгорода объявила ракетную опасность в городе. Местным жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

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