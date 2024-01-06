В храмах Белгорода отменили богослужения в ночь на Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рождественские ночные богослужения отменили в храмах в Белгороде на фоне складывающейся оперативной обстановки. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

Мэр Белгорода поздравил жителей города с наступающим Рождеством и предупредил, что по согласованию с владыкой Иоанном ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой.

За последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, Шебекинский и Грайворонский городские округа, территории Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов Белгородской области.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе после работы системы ПВО выявлены повреждения в 12 домовладениях, пострадал один человек.

До этого Гладков предупредил, что ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой. Власти города помогают перевозить людей в пункты временного размещения, а также работают над восстановлением поврежденного в результате обстрелов имущества.