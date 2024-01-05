Ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой. Власти города помогают перевозить людей в пункты временного размещения, а также работают над восстановлением поврежденного в результате обстрелов имущества. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"С утра был на тех улицах, которые ночью получили повреждения в результате обстрелов мирных жилых кварталов Белгорода. Встретился с людьми, конечно, они очень переживают из-за имущества, из-за автомобилей, за собственную жизнь, за жизнь своих близких. Все то, что от нас зависит, делаем", – сообщил глава региона.

Гладков напомнил, что в регионе работает оперативный штаб по восстановлению Белгорода. Он также подчеркнул, что понижение температуры восстановительные работы, однако темпы восстановления будут только увеличиваться.

Глава региона также заявил, что все желающие могут переместиться в теплые и безопасные номера пунктов временного размещения в Старом Осколе и в Губкине, где можно находиться столько времени, сколько потребуется. Гладков отметил, что если в ПВР будет не хватать места, он обратится за помощью к главам других регионов.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали муниципалитеты в Белгородской области. По его словам, в Белгороде сработала система ПВО, в результате чего сбито 10 воздушных целей. Пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго – осколочное ранение голени.