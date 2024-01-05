Средства ПВО уничтожили 37 украинских БПЛА над Крымом и Краснодарским краем

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Крымом и один дрон над территорией Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что очередная попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена в ночь на 5 января.

Вечером 4 января дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря.

Незадолго до этого над территорией Липецкой области пресекли еще одну попытку террористической атаки по объектам РФ. Как уточнили в Минобороны, средства ПВО перехватили переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200.