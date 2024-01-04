Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В четверг, 4 января, над Липецкой областью была пресечена попытка террористической атаки со стороны киевского режима. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В сообщении ведомстве говорится, что вечером, 4 января, была пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что система радиоэлектронной борьбы обезвредила украинский беспилотник. В результате инцидента жертв и разрушений не выявили.

Ранее дежурные силы противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом. По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, в городе один осколок попал в дом. В результате происшествия пострадал один человек.