04 января, 18:15Происшествия
Системы ПВО сбили 10 украинских ракет над Крымом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные силы противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
"4 января около 17:20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку", – подчеркнуло ведомство.
По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, в городе один осколок попал в дом. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.
"Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место", – рассказал он в своем телеграм-канале.
Губернатор города попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. ВС РФ отражали атаку украинских войск. Все службы были приведены в боевую готовность.
3 января Развожаев сообщил, что, предварительно, над акваторией Черного моря была сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя, в городе не было зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры.
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