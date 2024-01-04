Системы ПВО сбили 10 украинских ракет над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"4 января около 17:20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку", – подчеркнуло ведомство.

По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, в городе один осколок попал в дом. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

"Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место", – рассказал он в своем телеграм-канале.

Губернатор города попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. ВС РФ отражали атаку украинских войск. Все службы были приведены в боевую готовность.

3 января Развожаев сообщил, что, предварительно, над акваторией Черного моря была сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя, в городе не было зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры.

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