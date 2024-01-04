04 января, 17:27Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Как он уточнил, ВС РФ отражают атаку украинских войск. По предварительным данным, системы ПВО сбили несколько воздушных целей. Все службы были приведены в боевую готовность. Спасательная служба города пока не выявила повреждения инфраструктуры.
В частности, глава города порекомендовал сохранять спокойствие и доверять только официальным сведениям.
3 января Развожаев сообщил, что, предварительно, над акваторией Черного моря была сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя, в городе не было зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила девять воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки не выявили.
До этого в Минобороны России рассказали, что Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве. Там было производство ракет, БПЛА, а также места ремонта боевой техники, хранения ракет и боеприпасов.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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